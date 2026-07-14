Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Auto beschädigt

Ein Unbekannter zerstörte in der Nacht auf Dienstag in Ebersbach eine Autoscheibe.

Ulm (ots)

Der Besitzer des Peugeot parkte sein Auto am Montag gegen 22 Uhr in der Markstraße. Als er am nächsten Tag gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den Schaden. Ein Unbekannter hatte die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Auto entwendete er Bargeld und persönliche Unterlagen, welche im Handschuhfach lagen. Die Polizei in Ebersbach (Tel.07163/10030) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

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