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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Rechts vor Links
Am Montag erlitt ein Jugendlicher bei einem Unfall bei Laichingen schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 17-Jähiger mit seinem Kleinkraftrad die Rosengasse von Machtoldsheim in Richtung Laichingen. Am Ortsausgang von Machtoldsheim fuhr er geradeaus über eine Kreuzung. Von rechts kam ein 68-Jähriger mit einem Traktor. Der hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen in der Einmündung zusammen. Durch die Kollision erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Peugeot Kleinkraftrad auf 4.000 Euro, den am John Deere auf 8.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++1347371 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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