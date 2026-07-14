Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorrang missachtet

Sachschaden von rund 40.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montag bei Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der L1079. Der 51-jährige BMW-Fahrer fuhr von Herbrechtingen nach Eselsburg. Beim Abbiegen nach links in Richtung Ziegelei übersah er offenbar die entgegenkommende Seat-Fahrerin. Die 37-Jährige hatte Vorrang. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die 37-Jährige mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Auch der Fahrer des BMW und seine beiden Mitfahrer im Alter von 19 und 49 wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf 40.000 Euro. Die Feuerwehr aus Herbrechtingen war mit elf Personen vor Ort im Einsatz.

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