Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kein Führerschein

Am Dienstag stoppte die Polizei einen Autofahrer. Der stand wohl auch unter dem Einfluss von Drogen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr stoppte die Polizei den 26-jährigen Autofahrer in der Carl-Schwenk-Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe soll dies nun klären. Für den 26-Jährigen war die Fahrt zu Ende. Sein Auto musste er stehen lassen. Die Polizei ermittelt nun.

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