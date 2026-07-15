Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Auto brennt

Am Dienstag ging ein Ford auf der L275 zwischen Bad Buchau und Kanzach in Flammen auf.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr fuhr die 50-Jährige mit ihrem Ford in der Buchauer Straße. Auf Höhe der Kreuzung Alte Poststraße fing der Wagen Feuer. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte das stark beschädigte Auto. Der entstandene Sachschaden an dem 16 Jahre alten Auto mit Verbrennungsmotor wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

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