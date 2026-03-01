PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) kam es in der Ulmer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen bislang drei unbekannten Männern und einem 49-Jährigen. Gegen 22.30 Uhr schlugen die drei unbekannten Täter nach bisherigem Kenntnisstand unvermittelt auf den 49-jährigen Mann ein und flüchteten anschließend in Richtung Wertachbrücke. Die drei unbekannten werden wie folgt beschrieben: Person 1: - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Schwarze Jacke - Kapuze Person 2: - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Schnauzer-Bart - Dunkel gekleidet Person 3: - Ca. 25 Jahre alt

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Der 49-Jährige besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft.

