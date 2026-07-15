Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Einbruch in Firma

Am Montag oder Dienstag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt in ein Firmengebäude in Merklingen.

Ulm (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Einbruch zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr in der Scharenstetter Straße. Einem Unbekannten gelang es, ein Rolltor gewaltsam zu öffnen und ein Stück weit hochzuschieben. So gelangte er ins Innere. Auf der Suche nach Beute stieß der Einbrecher auf zwei Schweißgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die hatte er zum Abtransport bereitgestellt. Dazu kam es aber nicht, denn die Geräte waren so groß, dass sie nicht durch die Öffnung an dem Rolltor passten. Möglicherweise wurde der Unbekannte auch bei der Tatausführung gestört und flüchtete deshalb ohne Beute. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher.

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