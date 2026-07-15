Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Unfall mit vier Fahrzeugen

Am Dienstag kam es auf der A8 zu einem Verkehrsunfall mit etwa 15.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr waren mehrere Fahrzeuge auf der linken Spur in Richtung München unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Ulm-Ost bremste ein 53-jähriger BMW-Fahrer ab. Der nachfolgende 19-jährige Autofahrer erkannte die Situation offenbar zu spät. Er prallte mit seinem Mazda in das Heck des BMW. Auch ein hinterherfahrender 62-jähriger VW-Fahrer sowie eine 35-Jährige mit ihrem Renault erkannten die Situation wohl zu spät und fuhren ebenfalls auf. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Bis auf den Mazda blieben alle Autos fahrbereit. Der Mazda wurde abgeschleppt.

++++ 1356287 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell