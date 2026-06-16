Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bilanz der Polizei zum Maientag 2026

Die Bilanz der Polizei am Ende des Göppinger Maientags ist überwiegend positiv.

Ulm (ots)

Während den vier Veranstaltungstagen vom 12.06.26 bis 15.06.26 hatte die Polizei nur vereinzelt einzuschreiten. Am Samstag, dem 13.06.2026 fand der traditionelle Maientagumzug mit über 3.000 Akteuren und ca. 100 Gruppen durch die Göppinger Innenstadt statt. Der Umzug war aufgrund des Wetters gut besucht und verlief aus polizeilicher Sicht ebenso wie das Fest friedlich.

Insgesamt 19 Einsätze (Vorjahre 2025: 13 Einsätze, 2024: 20 Einsätze) verzeichnete die Polizei an den Veranstaltungstagen. In sieben Fällen musste die Polizei wegen Körperverletzungsdelikten einschreiten. Viermal wegen dem Konsumcannabisgesetz. Eine Person teilte mit, dass sie bestohlen wurde. Die Polizei ermittelt nun nach dem Geldbeutel samt Dokumenten sowie Kreditkarten und sucht den Dieb. Ein weiteres Augenmerk richtete die Polizei auf den Jugendschutz. Hier konnte die Polizei keine Verstöße feststellen. Bei sechs Rangeleien musste die Polizei einschreiten und die Streithähne beruhigen. Lediglich einen Platzverweis mussten die Einsatzkräfte gegen einen Streitbeteiligten erteilen. In einem Fall kam es zu einem Bierkrugwurf, bei dem mehrere Personen von einem Unbekannten verletzt wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6294364 ). Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Angesichts der vielen Besucher der Veranstaltung jedoch spricht die Polizei nicht von einer auffälligen Häufung von Vorkommnissen. Vielmehr sieht sie darin eher eine Bestätigung des Sicherheitskonzepts für den Maientag.

+++++++

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell