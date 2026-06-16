Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rotlicht missachtet

Am Montag stieß in Ulm-Böfingen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen. Rund 50.000 Euro Schaden sind dabei entstanden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Eine 41-Jährige fuhr mit ihrem Renault Zoe die Böfinger Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Abbiegen nach rechts in den Sudetenweg achtete die Autofahrerin nicht auf das für sie geltende Rotlicht an der Lichtzeichenanlage. Das Auto stieß mit der Straßenbahn zusammen. Die fuhr rechts neben ihr in gleicher Richtung. Die Autofahrerin und auch der 40-jährige Fahrer des Schienenfahrzeugs blieben unverletzt. Auch die Fahrgäste (Anzahl unbekannt) blieben unbeschadet. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Elektroauto auf 20.000 Euro, den an der Straßenbahn auf rund 30.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn konnte die Fahrt noch bis ins Depot fortsetzen.

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