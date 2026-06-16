POL-UL: (UL) Munderkingen - Kraftstoff abgezapft
Unbekannte stahlen in der Nacht auf Dienstag Diesel aus einem Laster in Munderkingen.
Ulm (ots)
Zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 5 Uhr, zapften Unbekannte aus einem Tank einer DAF Zugmaschine Diesel ab. Der Lkw stand in der Christian-Necker-Straße Höhe Einmündung Carl-Benz-Straße. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise den abgeschlossenen Tank und pumpten insgesamt rund 500 Liter ab. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Zeugenhinweise.
++++1133338
Rückfragen bitte an:
Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell