Ulm (ots) - Der Täter hebelte zwischen 6 Uhr und 18 Uhr die Kellertür eines Wohngebäudes in der Bühlbergstraße auf und gelangte so in das Innere. Dort suchte er nach Brauchbarem, während der Bewohner nicht da war. Der Einbrecher fand wohl in den Zimmern mehrere Spielkonsolen und die dazugehörigen Spiele. Die ...

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