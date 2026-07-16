Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag (16.07.2026) in der Bregenzer Straße haben sich zwei Personen schwer und eine leicht verletzt. Eine 62-jährige Fahrerin eines Renault Kleinwagen fuhr gegen 15.10 Uhr aus einem an der Bregenzer Straße gelegenen Parkhaus und wollte nach links abbiegen. Hierbei stieß sie gegen den Seat Ibiza eines 68-jährigen Mannes, der in der Bregrenzer Straße fuhr. Die 62-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde im Renault eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ihr 85-jähriger Beifahrer verletzte sich ebenfalls schwer. Der 68-Jährige Seat-Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten alle drei Personen in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

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