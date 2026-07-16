Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrstreifen unachtsam gewechselt und weitergefahren - Fünf Fahrgäste in Linienbus leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall haben sich Mittwoch (15.07.2026) in der Haldenstraße fünf Fahrgäste eines Linienbusses leichte Verletzungen zugezogen. Der 38 Jahre alte Fahrer des Linienbusses fuhr gegen 17.25 Uhr in der Haldenstraße Richtung Münster. Kurz vor der Altenburger Steige fuhr er auf dem linken Fahrstreifen an den Fahrzeugen auf dem rechten Fahrstreifen vorbei. Eine unbekannte Porsche-Fahrerin wechselte dann auf Höhe des Linienbusses vom rechten auf den linken Fahrstreifen, so dass der 38-Jährige stark bremsen musste um einen Unfall zu verhindern. Die unbekannte Frau fuhr weiter. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten im Alter zwischen fünf und 86 Jahren und brachten einen 86 Jahre alten Mann sowie zwei Frauen im Alter von 42 und 85 Jahren vorsorglich in Krankenhäuser. Die unbekannte Frau hatte blonde Haare und fuhr in einem schwarzen Porsche, vermutlich des Typs 911. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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