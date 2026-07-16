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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin mit Radfahrer zusammengestoßen - zwei Verletzte

Stuttgart- Süd (ots)

Eine 60 Jahre alte Frau hat sich am Donnerstagmorgen (16.07.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Burgstallstraße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 09.25 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Burgstallstraße Richtung Erwin-Schöttle-Platz. Vor ihr fuhr ein 32-Jähriger, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. An der Einmündung zur Benckendorffstraße wollte er nach links abbiegen und stieß mit der Frau, welche ihn zeitgleich überholen wollte, zusammen. Hierbei zogen sich die 60-Jährige schwere, der 32-jährige Mann leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die 60-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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  • 15.07.2026 – 13:28

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