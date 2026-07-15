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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Goldkette vom Hals gerissen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag (14.07.2026) an der Schickardtstraße einer 69 Jahre alten Frau eine Goldkette vom Hals gerissen. Die 69-Jährige war gegen 08.30 Uhr zu Fuß in der Schickardtstraße unterwegs, als sich ihr die Unbekannte näherte und nach dem Weg fragte. Während die 69-Jährige den Weg erklärte, näherte sich die Unbekannte weiter und riss der 69-Jährigen die getragene Goldkette vom Hals. Anschließend flüchtete die Täterin in ein schwarzes Auto, das von einem Mann gefahren wurde. Die Unbekannte war zirka 40 Jahre alt und hatte schwarze Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug eine Bluse mit Rosenaufdruck. Der unbekannte Fahrer des Autos hatte schwarze, kurze Haare und einen Vollbart. Er trug ein weißes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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