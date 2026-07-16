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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Roller vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Rollerfahrer ist am späten Mittwochabend (15.07.2026) in der Ludwigsburger Straße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Beamten wollten den Fahrer des Honda Rollers mit dem Versicherungskennzeichen 471 YUG gegen 22.50 Uhr in der Ludwigsburger Straße kontrollieren, als dieser das Licht ausschaltete und von der Frankenstraße über die Burgunderstraße und die Friesenstraße davonfuhr. Dabei fuhr er teilweise auf dem Gehweg. Der Unbekannte setzte seine Flucht über die Cheruskerstraße, die Hohensteinstraße und die Ludwigsburger Straße in Richtung Emil-Schuler-Platz fort. An der Unterländer Straße soll er dabei einen unbekannten Fußgänger gefährdet haben. In der Marbacher Straße verloren ihn die Polizisten aus den Augen, da die Straße durch Poller versperrt war. Wenig später entdeckten alarmierte Polizeibeamte den Flüchtigen, wie er ohne Licht die Siemensstraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr. Dabei gelang es ihm erneut, unerkannt zu entkommen. Der Flüchtige hatte eine normale Statur und trug weiße Oberbekleidung und einen schwarzen Helm. Unter dem Helm waren schwarze lockige Haare erkennbar. Ermittlungen ergaben, dass der Roller in der Nacht zum Samstag, 20.06.2026 aus einer Tiefgarage an der Feuerbacher-Tal-Straße gestohlen wurde. Zeugen, insbesondere Personen, die durch die Flucht des Unbekannten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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