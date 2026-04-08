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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brunnen beschädigt

Schnett (ots)

In der Zeit von Montagmittag bis Dienstagvormittag beschädigten unbekannte Täter einen Brunnen, der sich im Vorgarten eines Wohnhauses in der Schulstraße in Schnett befindet. An dem Brunnen entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0085463/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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