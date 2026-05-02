Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Straßenraub - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Am Freitagabend (01.05.2026) wurde an der Katharinenstraße ein 54-jähriger Mann Opfer eines Raubes. Er wurde gegen 23:15 Uhr von vier Personen an eine Hauswand gedrückt und durchsucht. Die Täter entwendeten ein Mobiltelefon der Marke Motorola aus seiner rechten Westentasche. Anschließend flüchteten die Personen in Richtung U-Bahn-Haltestelle Rathaus. Der Geschädigte konnte die Täter nur als etwa 20 Jahre alt mit südosteuropäischem Aussehen beschreiben. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Raub aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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