Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen anlässlich des 1. Mai

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Tag der Arbeit am Freitag (01.05.2026) war die Polizei Stuttgart mit mehreren hundert Beamten anlässlich mehrerer Versammlungen im Einsatz. Hierbei waren auch eine Polizeireiterstaffel und eine Polizeidrohne im Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzmaßnahmen durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz. Im Mittelpunkt der Einsatzmaßnahmen standen zwei Aufzüge im Bereich der Innenstadt. Bei der Versammlung, die vom Kronprinzplatz bis zur Schreiber-, Ecke Böblingerstraße führte, kam es im Verlauf des Aufzuges vereinzelt zum Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen, ansonsten aber zu keinen größeren Störungen. Nach der Abschlusskundgebung wurde der Aufzug durch die Versammlungsleitung beendet. Der Polizeiführer Jens Rügner zog ein positives Fazit: "Die beteiligten Stellen hielten sich an die getroffenen Absprachen und die Versammlungen gingen friedlich und ohne größere Störungen zu Ende. Es kam lediglich durch Einzelpersonen zu wenigen Rauchtopfzündungen und dem Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen. Zudem hatten sich zwei Personen kurzfristig vermummt. Die Polizei hat heute auf ein Kooperations- und Deeskalationskonzept gesetzt, das angenommen wurde und vollumfänglich aufging, so dass wir mit dem Einsatzverlauf sehr zufrieden sind."

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