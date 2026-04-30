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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 30-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann soll am Dienstagabend (29.04.2026) in der Bahnhofstraße einen 30-Jährigen ausgeraubt haben. Die beiden Männer gerieten gegen 19.40 Uhr zunächst in ein Streitgespräch, im Verlauf dessen der 33-Jährige das Mobiltelefon und die Kopfhörer des 30-Jährigen gestohlen haben soll. Als der 30-Jährige versuchte, sich seine Gegenstände zurück zu holen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Sowohl der 30-Jährige als auch der 33-Jährige wurden leicht verletzt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 33-Jährigen vor Ort vorläufig fest. Die Beamten setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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