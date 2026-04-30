Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäude mit Farbbeuteln beworfen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (30.04.2026) ein Gebäude an der Büchsenstraße mit Farbe beschädigt. Die mit verschiedenen Farben gefüllten Behältnisse wurden zwischen 18.30 Uhr und 08.00 Uhr gegen die Fensterscheiben des Gebäudes geworfen. Dort platzten sie und beschädigten die Fenster sowie die Fassade. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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