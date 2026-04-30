Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter Fahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem SUV hat sich am Dienstag (28.04.2026) ein 17 Jahre alter E-Scooter Fahrer in der Deckerstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der 17-Jährige fuhr gegen 06.45 Uhr auf dem Gehweg die Deckerstraße entlang Richtung Alte Untertürkheimer Straße. An der Parkplatzausfahrt eines Discounters stieß er mit einem SUV zusammen, dessen Fahrer vom Parkplatz in die Deckerstraße einfahren wollte und stürzte auf den Boden. Der unbekannte Fahrer fragte kurz nach dem Befinden des 17-Jährigen und fuhr dann weg, ohne seine Daten zu hinterlassen. Erst gegen Mittag verständigte der 17-Jährige die Polizei. Der Fahrer des grauen SUV hatte schwarze gegelte Haare und trug Arbeitskleidung. Im Fahrzeug sollen sich insgesamt drei Personen befunden haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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