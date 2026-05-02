Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart- West (ots)

Am späten Freitagabend (01.05.2026) kam es an der Seidenstraße zu einem Unfall zwischen einem Mercedes GLC und einer Stadtbahn der Linie U4. Gegen 22.00 Uhr fuhr ein 74-jähriger Fahrer eines Mercedes GLC vom Parkhaus Liederhalle auf die Breitscheidstraße in Richtung Seidenstraße. An der Einmündung in die Seidenstraße missachtete der 74-Jährige mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U4 zusammen, die vom Berliner Platz kam. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. Der 74-Jährige und alle Stadtbahninsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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