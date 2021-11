Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Halloween Bilanz, Täter nach Einbruch geschnappt, Brand, Unfälle, Notbremsng eines Zuges verursacht

Reutlingen (ots)

Bilanz der Halloween Nacht

In der Halloween Nacht kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zu ca. 60 polizeilichen Einsätzen, die dem nächtlichen Ereignis geschuldet waren. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Einsätze handelte sich hauptsächlich um Ordnungsstörungen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen durch private Feierlichkeiten. In Einzelfällen musste die Polizei zu Streitigkeiten oder Körperverletzungsdelikten ausrücken. Bei Kontrollen von Jugendlichen wurden vereinzelt Eier und Knallkörper sichergestellt, bevor diese eine missbräuchliche Verwendung erfuhren. Gegen 21 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung mit ca. 20 Personen vor dem Rathaus in Eningen mitgeteilt, bei der offensichtlichen Pfefferspray zum Einsatz gekommen sei und zudem "echte" Kettensägen mitgeführt würden. Vor Ort konnte ein größere Gruppierung Jugendlicher angetroffen werden, unter der es zu einer Streitigkeit gekommen war, wobei ein Täter auch Pfefferspray einsetzte. Die Polizei konnte die Lage vor Ort befrieden und ausschließen, dass sich "Kettensägen" im Einsatz befanden. In Neckartenzlingen wurde gegen 21:30 Uhr eine ähnliche Beobachtung gemeldet, wonach drei Personen mit einer Kettensäge unterwegs wären. Die überprüfende Polizeistreife konnte daraufhin in der Ermsstrasse tatsächlich drei Jugendliche antreffen, die eine betriebsbereite Kettensäge mit sich führten, jedoch ohne angebrachtes Sägeblatt. Alle drei wurden daraufhin ihren Eltern überstellt. In Metzingen wurde gegen 20:30 Uhr in der Nürtinger Straße ein jugendliches Brüderpaar beim Süßigkeiten sammeln von einer ca. 15-köpfigen jugendlichen Gruppierung angegangen und um einen Teil ihrer Süßigkeiten bestohlen. Als sich der ältere der beiden Brüder schützend vor seinen kleinen Bruder stellte, wurde er von einem Täter umgestoßen und verletzte sich hierbei so unglücklich, dass er zur ambulanten Behandlung in ein Klinikum verbracht werden musste. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Täter wurden durch das Polizeirevier Metzingen aufgenommen.

Walddorfhäslach (RT): Kühlschrank in Brand geraten

Zu einem Einsatz mit Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntag gegen 21.35 Uhr in einem Wohngebäude Am Heuäcker in Walddorfhäslach. Vor Ort konnte ein brennender Kühlschrank festgestellt werden, wodurch die Rauchmelder ausgelöst wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein technischer Defekt des, im Kühlschrank integrierten, Eisbereiters war wohl ursächlich für die Brandentstehung. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 28 Rettungskräften vor Ort. Personen wurden keine verletzt. Das Haus war aufgrund der Rauchbildung für die Nacht nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Reutlingen (RT): Auf frischer Tat erwischt

Insgesamt drei Jugendliche wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag im Reutlinger Ortsteil Bronnweiler auf frischer Tat ertappt, als sie im Begriff waren in ein dortiges Firmengebäude einzudringen. Aufmerksame Anwohner meldeten der Polizei gegen 02.35 Uhr über Notruf, dass sie verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein aus dem Objekt wahrnahmen. Sofort wurde die Örtlichkeit mit mehreren Streifenwagen angefahren und umstellt. Hierbei konnten die drei Jugendlichen angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Metzingen (RT): Auf Gleise gelaufen und Notbremsung verursacht

Am Sonntagabend ist es beim Bahnübergang in der Noyon-Allee in Metzingen beinah zu einem Zusammenstoß zwischen einem einfahrenden Zug und einem Fußgänger gekommen. Gegen 22.45 Uhr betrat ein 26-jähriger Mann den Gleisbereich beim Bahnübergang. Durch eine von dem Lokführer eingeleitete Notbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Anschließend ging der Mann weiter die Gleise entlang in Richtung der Metzinger Innenstadt. Hier konnte er kurze Zeit später durch eine Streife des Polizeireviers Metzingen angetroffen und aus dem Gleisbereich geführt werden. Durch die Notbremsung wurde weder der Mann, noch Fahrgäste im Zug verletzt. Die weiteren Abklärungen zum Motiv wurden vom Polizeirevier Metzingen aufgenommen. Gegen den 26-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Münsingen (RT): Schwer verletzte Motorradfahrerin nach Vorfahrtsmissachtung

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag im Einmündungsbereich K 6703 / B465 ereignet. Ein 44-jähriger fuhr gegen 13:55 Uhr mit seinem VW Passat auf der K 6703. Er kam aus Richtung Rietheim und wollte an der Einmündung zur B 465 nach links in Richtung Seeburg abbiegen. Dort missachtete er die Vorfahrt der auf der Bundesstraße fahrende 53-jährige Motorradfahrerin. Die Motorradfahrerin fuhr die B 465 von Seeburg in Richtung Münsingen. Die Motorradfahrerin prallte in den hinteren Bereich des VW Passat und fiel auf die Straße. Unglücklicherweise landete ihr Motorrad auf ihrem linken Bein, was zur Folge hatte, dass sie sich schwer verletzte und in eine Klinik verbracht werden musste. BranBradn, TäterNeben dem Rettungsdienst war auch die freiwillige Feuerwehr Münsingen mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 2500 Euro.

Esslingen (ES): Autos mutwillig in der östlichen Altstadt beschädigt

Ein bislang unbekannter Mann randalierte am frühen Montagmorgen in der Esslinger Hindenburgstraße. Zeugen wurden gegen 00.25 Uhr auf einen vermutlich stark unter berauschenden Mittel stehenden, randalierenden Mann aufmerksam, welcher im Bereich des Seniorenzentrums mit Fußtritten gegen geparkte Fahrzeuge einwirkte. An einem der Fahrzeuge trat er einen Außenspiegel ab. An diesem, sowie an einem weiteren Pkw, riss er zudem die Scheibenwischer ab. Des Weiteren bestieg er die Motorhaube sowie das Fahrzeugdach des zweiten Pkws und fügte diesem durch Sprungbewegungen weitere Beschädigungen in Form starker Deformierungen und Eindellungen zu. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Randalierer nicht mehr angetroffen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre alt, 180-185 cm groß, normale Statur, schulterlanges glattes Haar, hatte eine markante Nase, war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kopfbedeckung. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0711/3990-330.

Köngen (ES): Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit Unfall verursacht

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und regenasser Fahrbahn, kam es am Samstagnachmittag in Köngen zu einem Verkehrsunfall. Der 48-Jährige Pkw-Lenker befuhr gegen 16 Uhr die Wilhelm-Maier-Straße um nach links in die Wertstraße einzubiegen. Hierbei kam er mit seinem Mercedes-Benz ins Rutschen und schanzte zunächst über einen Bordstein bevor er schließlich in einem Zaun zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurden der Pkw sowie der Zaun beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzung

Schwere Verletzungen erlitt ein 24-jähriger am frühen Montagmorgen gegen 02:30 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der 24-jährige von einem 20-jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 24-jährige erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik verbracht werden musste. Noch während der Auseinandersetzung versuchten weitere anwesende Gäste zu schlichten und wurden durch den Täter ebenfalls bedroht und beleidigt. Gegen den heranwachsenden Täter wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Albstadt (ZAK): Unter Drogeneinwirkung gefahren

Mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinwirkung sieht sich aktuell eine 23-jährige Frau konfrontiert. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde sie mit ihrem Pkw in der Schillerstraße einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen. Da die Fahrerin augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde sie einer Blutprobe unterzogen. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs nach Betäubungsmittel konnte durch die Polizei zudem Marihuana aufgefunden werden. Da dieses ihrem 21-jährigen Beifahrer zugeordnet werden konnte, sieht auch er sich nun einem entsprechenden Strafverfahren entgegen.

