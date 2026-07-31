Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach, Schönberg, B415 - Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Seelbach, Schönberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen auf der B415 sind die Beamten des Polizeireviers Lahr auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 57-Jähriger VW-Caddy Fahrer gegen 7:40 Uhr die B415 von Seelbach in Richtung Schönberg. Auf Höhe der Ludwigsstraße wurde sein Fahrzeug während eines Überholvorgangs von einem bislang unbekannten orangefarbenen PKW gestreift. Hierbei wurden der linke vordere Kotflügel, sowie die Fahrertür des Caddy beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer scherte anschließend vor dem Caddy-Lenker und hinter einem Lastwagen ein, überholte diesen kurz darauf ebenfalls und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen PKW mittlerer Größe handeln. Weitere Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer liegen derzeit nicht vor. Am VW Caddy entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Am verursachenden Fahrzeug dürften sich Beschädigungen an der echten Fahrzeugseite befinden. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu melden.

/ki

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