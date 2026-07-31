Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Baden-Baden

A5 - Schwerer Verkehrsunfall - 2. Nachtragsmeldung

Zeugen gesucht

Baden-Baden / A5 (ots)

Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle auf der A5 wurden gegen 13:15 Uhr beendet und die Fahrbahn in Richtung Süden für den Verkehr wieder freigegeben. Ein genauer Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, soll sich bitte bei der Verkehrspolizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 / 97230-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

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POL-OG: Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Baden-Baden Bei dem Unfall wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Mitfahrerin und die beiden Fahrzeuginsassen des Ford wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mit Rettungswägen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Gutachter, der Aufschlüsse über den Unfallhergang geben soll, wurde von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beauftragt. Die Fahrbahn in Richtung Süden bleibt für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt.

/vo

Erstmeldung vom 31.07.2026, 9:16 Uhr

POL-OG: Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der A5 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd. Gegen 8:20 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer auf der linken Fahrspur, als er aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit einem auf der mittleren Spur fahrenden BMW kollidierte. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in der Folge und kamen auf den Autodächern zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden ist voll gesperrt, Umleitungen wurden eingerichtet. /vo

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