Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Straßenlaterne beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rastatt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag im Bereich der Warenannahme eines Baumarktes in der Straße "Im Baisert" sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr beim Rangieren im Zufahrtsbereich der Warenannahme, vermutlich mit einem Lastwagen oder einem Anhänger, eine Straßenlaterne gestreift haben. Durch die Kollision knickte die Laterne ab und ragte anschließend in einem Winkel von etwa 60 Grad über die Fahrbahn. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Mitarbeiter des Baumarktes gaben an, dass im fraglichen Zeitraum keine Anlieferung durch ein entsprechendes Fahrzeug erfolgt sei. Eine Überprüfung des Nahbereichs verlief bislang ohne Erfolg. Die beschädigte Straßenlaterne musste durch Mitarbeiter der Stadtwerke entfernt werden, um eine Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu melden. /jg

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