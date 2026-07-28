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FW Minden: Feuerwehr Minden wird zu Wohnungsbrand alarmiert

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Minden (ots)

Gegen 1:00 Uhr nachts wurde die Feuerwehr Minden zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Der einizige Bewohner konnte sich selbst in Sicherheit bringen und danach den Notruf wählen. Eine erste Erkundung bestätigte eine Rauchentwicklung im Gebäude. Im Bereich eines Seiteneinganges war zudem Feuerschein sichtbar. Der Rauch breitete sich auch im Dachbereich aus. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, dass auch der Dachstuhl unmittelbar vom Feuer betroffen war. Es erfolgte eine Alarmstufenerhöhung, wodurch weitere Einsatzkräfte alarmiert wurden. Durch einen Löschangriff sowie der fortlaufenden Kontrolle des Brandbereiches konnte eine Verbesserung der Situation herbeigeführt werden. Der Brandbereich wurde abschließend mit einem Schaumteppich belegt. Der Bewohner wurde zur Sicherheit in das Johannes Wesling Klinikum transportiert. Im Einatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Einheiten Kutenhausen, Todenhausen, Stemmer und Stadtmitte. Zusätzlich die IuK Einheit sowie die Versorgungsgruppe. Der Rettungsdienst der Stadt Minden war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzueg ebenfalls vor Ort.

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