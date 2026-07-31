Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Einbruch und Diebstahl

Zell am Harmersbach (ots)

Nachdem am Donnerstag in einem Haus in der Nordracher Straße in Zell am Harmersbach eingebrochen und etliche Wertgegenstände entwendet wurden, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Während die Bewohner außer Haus waren, sind bislang unbekannte Einbrecher zwischen 10 Uhr und 19:30 Uhr, mutmaßlich mittels Ersatzschlüssel, welcher in der unverschlossenen Garage deponiert war, in das Haus gelangt und entwendete hierbei Goldschmuck. Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 -21-2820 zu melden.

/ls

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