Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal- Blutspur führt zu Tatverdächtigen - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Haslach im Kinzigtal (ots)

Ein mutmaßlicher Einbruchsversuch in den Container eines Postunternehmens in der Straße "Im Spießacker" ist in der Nacht auf Freitag gescheitert. Eine von Beamten des Polizeireviers Haslach in diesem Zusammenhang entdeckte und verfolgte Blutspur führte zur Feststellung eines Tatverdächtigen. Ein 25-jährige Mann steht nun im Verdacht, die Scheibe des Postcontainers eingeschlagen zu haben, um sich Zutritt zu verschaffen. Hierbei zog er sich jedoch Verletzungen an der Hand zu und brach sein Vorhaben ab. Anschließend entfernte er sich mit dem Fahrrad. Im Rahmen der Streife stellten Beamte des Polizeireviers Haslach den beschädigten Container sowie eine Blutspur fest. Die Blutspurt führte vom Tatort zur Wohnanschrift des Verdächtigen, wo zudem ein blutverschmiertes Fahrrad aufgefunden wurde. Kurz darauf meldete sich auch ein Angehöriger des verletzten Mannes bei der Polizei und teilte mit, dass sich der Verletzte in einem nahegelegenen Krankenhaus befinde. Die genauen Umstände der Tat und ob der 25-Jährige hierfür verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/ki

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