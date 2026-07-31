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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zwei Frauen von Exhibitionist belästigt - Polizei bittet um Zeugen

Gengenbach (ots)

Nachdem in der Nacht auf Freitag zwei Frauen von einem entblößten Mann in einem Park in der Leutkirchstraße in Gengenbach belästigt wurden, haben die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden 37- und 40-jährigen Frauen auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in Gengenbach. Gegen 23:30 Uhr hörten sie im Bereich des Parks einen Mann stöhnen, der mit heruntergelassener Hose sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und diese während des Blickkontakts mit den zwei Frauen verstärkt haben soll. Der Mann wurde als etwa 50 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er habe eine helle Schildmütze getragen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung von Verdächtigen. Die Ermittler bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 -21-2820 zu melden.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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