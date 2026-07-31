Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, A5 - Hilfe für Seniorin und ihren vierbeinigen Begleiter - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ringsheim (ots)

Nachdem am Mittwoch ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise auf der A5, im Bereich der Anschlussstelle Rust gemeldet wurde, konnte eine ältere Frau mit Verdacht auf einen Hitzeschlag rechtzeitig versorgt werden. Für ihren vierbeinigen und im Auto befindlichen Begleiter bedeutete dies einen Erlebnisaufenthalt auf der Polizeidienststelle; er leistete den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg bei ihrer Nachtschicht Gesellschaft. Die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes trafen die Seniorin kurz nach 17:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug im Baustellenbereich auf dem rechten Fahrstreifen an. Die 85-Jährige blockierte die dortige Durchgangsfahrbahn und gab an, dass ihr während der Fahrt schlecht geworden sei und sie aufgrund der Baustelle nicht auf einem Standstreifen hätte halten können. Während der Durchführung von Erste-Hilfe-Maßnahmen bei der Mittachtzigerin, wurde die rechte Fahrspur gesperrt, wodurch es zunächst zu mehreren Kilometern Stau kam. Im Anschluss wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum verbracht und ihr Auto abgeschleppt. Weil sich für den Hund der 85 Jahre alten Frau kein Platz im Tierheim fand, wurde er kurzer Hand über Nacht auf der Polizeidienststelle versorgt. Nachdem sein Frauchen am Folgetag aus der Klinik entlassen wurde, konnte er wohlbehalten von ihr abgeholt werden konnte.

/lb

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell