Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Verkehrsunfälle - Sachbeschädigung - Fahrlässige Brandstiftung

Aalen (ots)

Remshalden: Einbruch in Bar

Am Dienstagmorgen gegen 4:10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bar in der Reinhold-Maier-Straße ein und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Wie viel Bargeld von den Einbrechern gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Remshalden: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 62 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Dienstag kurz vor 17 Uhr an der Kreuzung Raiffeisenstraße / Wilhelm-Enßle-Straße die Vorfahrt einer 50-jährigen Kraftradfahrerin. Diese bremste stark ab, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern, kam hierbei allerdings zu Fall. Die Frau zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Kirchberg an der Murr: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße einen geparkten Audi und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Unfallflucht

Am Dienstag im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer im Badweg einen geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 15:45 Uhr und 17:10 Uhr wurde in der Forststraße ein geparkter Ford von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Großerlach: Fahrlässige Brandstiftung

Am Dienstagmittag verursachte ein Unbekannter wohl durch eine selbstgebaute Feuerstelle auf der Erlacher Höhe einen rund 500 qm umfassenden Waldbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Sulzbach und Großerlach gelöscht. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07192 5313 entgegen.

Fellbach: Sachbeschädigung

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr warf ein unbekannter Mann einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten in der Voithstraße. Durch den explodierenden Feuerwerkskörper entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet Zeugen sich unter 0711 57720 zu melden.

Fellbach: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr übersah eine 34 Jahre alte Fahrerin eines Mazda beim Einfahren vom Mundelsheimer Weg in die Remser Straße den von rechts kommenden 49 Jahre alten Fahrer eines VW Golf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

Schorndorf: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am Dienstag gegen 18:00 Uhr übersah eine 71 Jahre alte Fahrerin beim Abbiegen auf einen Parkplatz in der Stuttgarter Straße eine auf dem Radweg mit dem Rennrad fahrende 46 Jahre alte Frau. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

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