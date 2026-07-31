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POL-OG: Kehl - Schneller Fahndungserfolg nach mehreren Straftaten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

POL-OG: Kehl - Schneller Fahndungserfolg nach mehreren Straftaten - Mit guten Nachrichten ins Wochenende
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Kehl (ots)

Dank des schnellen Einschreitens und der guten Zusammenarbeit mehrerer Streifen ist es Einsatzkräften des Polizeireviers Kehl am Donnerstagnachmittag gelungen, einen mutmaßlichen Dieb nach mehreren Diebstählen innerhalb kurzer Zeit zu identifizieren und festzunehmen. Ausgangspunkt war ein Ladendiebstahl kurz vor 16 Uhr in einer Parfümerie in der Kehler Innenstadt. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte nach einer kurzen Verfolgung jedoch bereits wenig später von den Beamten gestellt werden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass derselbe Mann auch für weitere Diebstähle in der Innenstadt verantwortlich sein könnte. Unter anderem soll er Waren aus einem Discounter, die Trinkgeldkasse eines Friseursalons sowie einen E-Scooter entwendet haben. Entscheidende Hinweise lieferten dabei Videoaufzeichnungen, anhand derer die eingesetzten Polizeibeamten den 27-Jährigen wiedererkannten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige schließlich im Bereich des Kulturhauses angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den einzelnen Diebstählen sowie zur genauen Schadenshöhe dauern an.

/jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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