POL-OG: Rastatt - Sturz aus Fenster
Rastatt (ots)
Zu einem tragischem Vorfall kam es am Donnerstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in der Plittersdorfer Straße. Gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei der Sturz eines Kleinkindes aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss gemeldet. Das Kind wurde nach ersten Erkenntnissen lebensgefährlich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei, wie es zu diesem Sturz kommen konnte, dauern an.
/vo
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