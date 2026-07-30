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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorläufige Festnahme nach Raub

Offenburg (ots)

Zu einem Raub mit einem Messer soll es am Mittwochmorgen vor einer Praxis in der Vogesenstraße gekommen sein. Bei der Auseinandersetzung zwischen den sich bekannten Männern soll der 33-jährige Tatverdächtige seinem 42-jährigen Kontrahenten zuerst auf den Kopf geschlagen und ihn dann mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss soll der 33-Jährige mit dem E-Scooter des Opfers weggefahren sein. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts eines Raubes dauern an.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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