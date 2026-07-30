POL-OG: Offenburg - Vorläufige Festnahme nach Raub
Offenburg (ots)
Zu einem Raub mit einem Messer soll es am Mittwochmorgen vor einer Praxis in der Vogesenstraße gekommen sein. Bei der Auseinandersetzung zwischen den sich bekannten Männern soll der 33-jährige Tatverdächtige seinem 42-jährigen Kontrahenten zuerst auf den Kopf geschlagen und ihn dann mit einem Messer bedroht haben. Im Anschluss soll der 33-Jährige mit dem E-Scooter des Opfers weggefahren sein. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndung durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg wenig später angetroffen und vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts eines Raubes dauern an.
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