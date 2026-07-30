Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizei zieht Bilanz nach groß angelegter Verkehrskontrolle

Rastatt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsüberwachungsaktion hat das Polizeirevier Rastatt am Mittwochabend zahlreiche Verstöße im Straßenverkehr festgestellt. Die Kontrollmaßnahmen fanden zwischen 18:30 Uhr und 23:30 Uhr im Bereich der Karlsruher Straße statt und dienten insbesondere der Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr. Mit Unterstützung eigener und fremder Einsatzkräfte kontrollierten die Beamten insgesamt 196 Fahrzeuge und 214 Personen. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fünf Straftaten sowie 32 Ordnungswidrigkeit fest. Darunter befanden sich sieben Fahrten unter Drogeneinfluss, zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Fahrpersonalrecht. Darüber hinaus ahndeten die Beamten unter anderem Verstöße wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte, unzureichender Kindersicherung, Handynutzung am Steuer, mangelnder Ladungssicherung, abgefahrener Reifen sowie technischer Mängel an Fahrzeugen. Zudem konnten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen zwei Personen festgestellt werden, die polizeilich gesucht werden. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere alkohol- und drogenbedingte Verkehrsunfälle zu verhindern. /jg

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