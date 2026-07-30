Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Raub in Wohnung

Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Zu einem Raub in einer Wohnung soll es am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in der Klausmattstraße gekommen sein. Nachdem um 22:17 Uhr ein bisher unbekannter Mann an der Eingangstüre klingelte, öffnete der Wohnungsinhaber diese. Beim Hereintreten warf der Unbekannte den Senior zu Boden und rannte in das erste Obergeschoss, um dort den vorhandenen Schmuck der Familie zu entwenden. Als die Ehefrau des Seniors auf der Straße um Hilfe rief, flüchtete der Tatverdächtige zwei Minuten später zu Fuß auf der Klausmattstraße in Richtung "Schmalzgrube". Die sofort eingeleitete Fahndung durch Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Kehl verlief negativ. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach jetzigem Erkenntnisstand niemand. Die Höhe des Diebstahlschadens kann momentan noch nicht beziffert werden. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm bis 175 cm groß, 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker sportlicher Statur beschrieben. Er soll dunkle Kleidung und dunkle Handschuhe getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinwiese zu der Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden.

/vo

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