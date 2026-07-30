Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Falsche Polizeibeamte mit realen Namen

Mittelbaden (ots)

Wie schon mehrfach in der Vergangenheit berichtet kam es seit Mittwochnachmittag wieder vermehrt zu Anrufen von falschen Polizeibeamten, vor allem mit Schwerpunkt im südlichen Ortenaukreis. Auch diesmal wurden die meist älteren Personen vor angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft gewarnt und davor, dass das Bargeld und vorhandener Schmuck durch Polizisten oder Staatsanwälte in Sicherheit gebracht werden muss. Neu ist aber, dass die Täter bei ihrer Begrüßung Namen von Polizeibeamten verwenden, die sich derzeit aktiv im Dienst des Polizeipräsidiums Offenburg befinden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich daraufhin,

- Ein Polizist, egal mit welchem Namen, wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Beraten Sie sich zuerst mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. /vo

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