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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Von Fahrbahn abgekommen und mit Leitplanke kollidiert

Kuppenheim (ots)

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der B462 bei Kuppenheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke sowie eine Lärmschutzwand geprallt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 21-jährige gegen 15:50 Uhr auf der B462 von Rastatt in Richtung Gaggenau unterwegs. An der Ausfahrt Oberndorf nutzte sie den Ausfädelungsstreifen, um die Bundesstraße zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie am Ende der Abfahrt jedoch geradeaus über die Verkehrsinsel, überfuhr dabei ein Verkehrszeichen und kollidierte anschließend mit der Leitplanke. Der Pkw kam schließlich an der Lärmschutzwand zum Stillstand. Durch den Unfall wurde das Verkehrszeichen samt Pfosten aus der Verankerung gerissen und die Leitplanke beschädigt. Die Lärmschutzwand blieb nach bisherigen Erkenntnissen unbeschädigt. Die Fahrerin wurde nach ersten Einschätzungen nicht verletzt, sie wurde jedoch vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht und anschließend zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5.100 Euro. /jg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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