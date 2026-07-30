POL-OG: Kehl - Auto kollidiert mit Fahrrad
Kehl (ots)
Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein PWK-Fahrer in die Legelshurster Straße abbog und hierbei offenbar die Vorfahrt eines Radfahrers missachtete. Der 40-jährige Autofahrer bog gegen 15:30 Uhr von der Urloffener Straße in die Legelshurster Straße ab, als es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer kam. Bei dem Aufprall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.200 Euro.
/ls
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