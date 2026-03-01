LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen

Apolda (ots) - Am 28.02.2026 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt am Weimarer Berg in Apolda. Hierbei wurde der 49jährige Täter durch eine Mitarbeiterin des Geschäfts im Kassenbereich auf seinen Rucksack und dem darin enthaltenen Beutegut angesprochen. Als dieser dann mit dem Beutegut im Rucksack flüchten wollte, versuchte die Mitarbeiterin den Rucksack festzuhalten. Dies misslang jedoch, da der Täter den Rucksack mit Gewalt aus ...

