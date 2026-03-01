LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen
Weimar (ots)
Unbekannte Täter begaben sich in der Nacht zu Samstag im Gretelweg widerrechtlich in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelten sie fünf Kellerabteile auf und durchsuchten das Innere. Aus einem der Abteile wurden Modellfahrzeuge im Wert von 100 Euro entwendet. Der Gesamtschaden an den Türen beträgt 500 Euro.
