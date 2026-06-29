Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei stoppt Verkehrs-Rowdy: Führerschein vorerst weg

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen 32-jährigen Opelfahrer stoppte die Polizei am Sonntagabend, weil er wegen mehrerer gefährlicher Fahrmanöver aufgefallen war. Zeugen verständigten die Einsatzzentrale, nachdem der Mann in einer unübersichtlichen Kurve auf der L503 bei Trippstadt durch einen Überholvorgang beinahe einen Unfall verursachte. Nach den Angaben weiterer Verkehrsteilnehmer, soll der 32-Jährige mehrfach ohne Grund stark gebremst haben und auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Eine Polizeistreife passte den Opel im Uniwohngebiet ab und unterzog den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Mit entsprechenden Tests überprüften die Beamten, ob er Alkohol oder andere berauschende Mittel konsumiert hatte. Ergebnis: Keine Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Aufgrund des riskanten Fahrverhaltens leiteten die Einsatzkräfte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 32-Jährigen ein. Seinen Führerschein musste er vorläufig abgeben. Ob und wann er ihn zurückerhält, entscheidet jetzt ein Gericht. |kle

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