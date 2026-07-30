Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Motorrad überschlägt sich

Rheinau (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der K5311 zu einem Verkehrsunfall, als ein Motorradfahrer während eines Überholmanövers aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die Strecke K5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst. Nachdem er ein Motorrad vor einer Rechtskurve überholte, kam der Zweiradlenker mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rund 50 Meter weiter auf einer Wiese zum Liegen. Der schwer verletzte 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 18.000 Euro.

/ls

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