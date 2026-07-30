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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Motorrad überschlägt sich

Rheinau (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der K5311 zu einem Verkehrsunfall, als ein Motorradfahrer während eines Überholmanövers aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die Strecke K5311 zwischen Rheinbischofsheim und Wagshurst. Nachdem er ein Motorrad vor einer Rechtskurve überholte, kam der Zweiradlenker mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rund 50 Meter weiter auf einer Wiese zum Liegen. Der schwer verletzte 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 18.000 Euro.

/ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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