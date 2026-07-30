Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Polizei bittet um Zeugen

Baden-Baden (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr und Dienstag, 8 Uhr haben bislang Unbekannte versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Im Rollfeld" zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Tür aufgehebelt. Den Verursachern gelang es offenbar nicht, in das Gebäude einzudringen. Bereits Mitte Juni war es an der Örtlichkeit zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. /ls

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