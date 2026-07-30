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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Polizei bittet um Zeugen

Baden-Baden (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr und Dienstag, 8 Uhr haben bislang Unbekannte versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße "Im Rollfeld" zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Tür aufgehebelt. Den Verursachern gelang es offenbar nicht, in das Gebäude einzudringen. Bereits Mitte Juni war es an der Örtlichkeit zu einem Einbruch gekommen. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 zu melden. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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