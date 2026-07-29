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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Spirituosendiebstahl- Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rastatt (ots)

Nachdem es in der Nacht auf Montag zum Diebstahl eines Sattelaufliegers durch zwei Unbekannte kam, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 24 Uhr fuhren vermutlich zwei Unbekannte mit einer weißen Zugmaschine in die Rotackerstraße in Rastatt und hängten augenscheinlich einen dort abgestellten Sattelauflieger mit Offenburger Kennzeichen an ihr Fahrzeug. Daraufhin entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Sattelauflieger ist schwarz und hat eine weiße Aufschrift mit Spirituosenwerbung. Er war mit einer Vielzahl an hochprozentigen Spirituosen beladen. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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