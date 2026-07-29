PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle - Nachtragsmeldung

Renchen (ots)

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort am gestrigen Nachmittag stand die Leichtbauhalle im Industriegebiet bereits in Vollbrand. Ein neben der Halle geparkter Kühlauflieger hatte ebenfalls Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in der Halle verschiedene landwirtschaftliche Maschinen. Durch einen massiven Löschangriff der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, die Lagerhalle sowie der Auflieger wurden jedoch vollständig zerstört. Ein in unmittelbarer Nähe parkender Pkw wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Bei der verletzten Person handelt es sich um einen Mitarbeiter der Firma, der in einem Krankenhaus behandelt wurde. Lebensgefahr bestand nach polizeilichen Erkenntnissen nicht. Aussagen zur Brandursache können derzeit nicht getroffen werden und bedürfen weiterer Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. /vo

POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle

Renchen Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag von mehreren Zeugen eine massive Rauchentwicklung im Bereich des Industriegebietes in der Vogesenstraße in Renchen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr die Lagerhalle einer Firma in Brand. Aktuell ist keine Beeinträchtigung des Zugverkehrs erkennbar. Ein 38-jähriger Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte in eine Klinik verbracht. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 10:28

    POL-OG: Oberharmersbach - Durchsuchung der Kriminalpolizei

    Oberharmersbach (ots) - Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hat die Kriminalpolizei Offenburg am frühen Mittwochmorgen in Zusammenarbeit mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Polizeihundeführerstaffel Offenburg eine Durchsuchung in Oberharmersbach durchgeführt.Die Maßnahme richtete sich gegen drei Personen im Alter zwischen 27 und 57 Jahren, die im Verdacht stehen, seit mindestens April 2024 ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 10:26

    POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen Bedrohung

    Kehl (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 0:30 Uhr wurde eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in einer Gaststätte in der Kehler Innenstadt gemeldet, bei der es offenbar zu Bedrohungen gekommen sein soll. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Polizeistreifen angefahren. Die Personengruppe war beim Eintreffen der Polizeikräfte bereits in Richtung Rheinstraße/Rosengarten geflohen. Eine sofort eingeleitete ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 08:57

    POL-OG: Rastatt - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Rastatt (ots) - Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 17:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Rastatt leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 35-jähriger Hyundai-Fahrer nach rechts abbiegen und missachtete hierbei offenbar den Vorrang des in gleicher Richtung fahrenden Radfahrers. Durch die anschließende Kollision wurde der Zweiradfahrer nach rechts zu Boden geschleudert und leicht verletzt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren