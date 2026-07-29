Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle - Nachtragsmeldung

Renchen (ots)

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort am gestrigen Nachmittag stand die Leichtbauhalle im Industriegebiet bereits in Vollbrand. Ein neben der Halle geparkter Kühlauflieger hatte ebenfalls Feuer gefangen. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich in der Halle verschiedene landwirtschaftliche Maschinen. Durch einen massiven Löschangriff der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, die Lagerhalle sowie der Auflieger wurden jedoch vollständig zerstört. Ein in unmittelbarer Nähe parkender Pkw wurde durch die enorme Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Bei der verletzten Person handelt es sich um einen Mitarbeiter der Firma, der in einem Krankenhaus behandelt wurde. Lebensgefahr bestand nach polizeilichen Erkenntnissen nicht. Aussagen zur Brandursache können derzeit nicht getroffen werden und bedürfen weiterer Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im sechsstelligen Bereich liegen. /vo

POL-OG: Renchen - Brand in Lagerhalle

Renchen Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag von mehreren Zeugen eine massive Rauchentwicklung im Bereich des Industriegebietes in der Vogesenstraße in Renchen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr die Lagerhalle einer Firma in Brand. Aktuell ist keine Beeinträchtigung des Zugverkehrs erkennbar. Ein 38-jähriger Mann wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation durch Rettungskräfte in eine Klinik verbracht. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort.

/vo

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