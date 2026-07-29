POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen Bedrohung
Kehl (ots)
Am Mittwochmorgen gegen 0:30 Uhr wurde eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in einer Gaststätte in der Kehler Innenstadt gemeldet, bei der es offenbar zu Bedrohungen gekommen sein soll. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Polizeistreifen angefahren. Die Personengruppe war beim Eintreffen der Polizeikräfte bereits in Richtung Rheinstraße/Rosengarten geflohen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Über verletzte Personen ist der Polizei nichts bekannt. Die Hintergründe der Tat dürften in einem zuvor erteilten Hausverbot zu suchen sein. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet.
/ph
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