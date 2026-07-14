Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. BMW kollidiert mit Mauer.

Lippe (ots)

Montagnachmittag (13.07.2026) gegen 14:30 Uhr kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer in einem BMW mit einer Mauer in der Freiligrathstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Lagenser mit dem blauen BMW auf der Hardisser Straße und wollte nach links in die Freiligrathstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einer Mauer. Die Airbags lösten aus und das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

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