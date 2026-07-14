PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. BMW kollidiert mit Mauer.

Lippe (ots)

Montagnachmittag (13.07.2026) gegen 14:30 Uhr kollidierte ein 19-jähriger Autofahrer in einem BMW mit einer Mauer in der Freiligrathstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Lagenser mit dem blauen BMW auf der Hardisser Straße und wollte nach links in die Freiligrathstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einer Mauer. Die Airbags lösten aus und das Auto wurde erheblich beschädigt. Der Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 11:57

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Restaurant.

    Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht Sonntag auf Montag (12./13.07.2026) in ein Restaurant in der Langen Straße ein. Sie beschädigten unter anderem Türen und einen Zigarettenautomaten. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 12:14

    POL-LIP: Extertal. Bei Verkehrsunfallflucht schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Sonntagmittag (12.07.2026) wurde eine Pedelec-Fahrerin bei einer Verkehrsunfallflucht schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 58-Jährige gegen 12:50 Uhr auf der Linderhofer Straße in absteigender Fahrtrichtung Burg Sternberg. Ein Fahrzeug überholte sie offenbar mit zu geringem Seitenabstand, so dass die Frau von der Fahrbahn abkam ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren