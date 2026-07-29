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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Durchsuchung der Kriminalpolizei

Oberharmersbach (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hat die Kriminalpolizei Offenburg am frühen Mittwochmorgen in Zusammenarbeit mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Polizeihundeführerstaffel Offenburg eine Durchsuchung in Oberharmersbach durchgeführt.Die Maßnahme richtete sich gegen drei Personen im Alter zwischen 27 und 57 Jahren, die im Verdacht stehen, seit mindestens April 2024 arbeitsteilig Gegenstände mit nationalsozialistischer Symbolik versehen und gewinnorientiert online vertrieben zu haben. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts des Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen. Im Zuge der Durchsuchung wurden mehrere Hundert Gegenstände, wie Tassenrohlinge, aufgefunden. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler mehrere Druckgeräte, Mobiltelefone, Computer, diverse Unterlagen sowie Datenträger, über deren Auswertung sie sich weitere wesentliche Erkenntnisse erhoffen. Die Ermittlungen dauern an.

/ya

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

 
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