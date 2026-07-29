POL-OG: Oberharmersbach - Durchsuchung der Kriminalpolizei
Oberharmersbach (ots)
Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hat die Kriminalpolizei Offenburg am frühen Mittwochmorgen in Zusammenarbeit mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Polizeihundeführerstaffel Offenburg eine Durchsuchung in Oberharmersbach durchgeführt.Die Maßnahme richtete sich gegen drei Personen im Alter zwischen 27 und 57 Jahren, die im Verdacht stehen, seit mindestens April 2024 arbeitsteilig Gegenstände mit nationalsozialistischer Symbolik versehen und gewinnorientiert online vertrieben zu haben. Die Polizei ermittelt daher wegen des Verdachts des Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen. Im Zuge der Durchsuchung wurden mehrere Hundert Gegenstände, wie Tassenrohlinge, aufgefunden. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler mehrere Druckgeräte, Mobiltelefone, Computer, diverse Unterlagen sowie Datenträger, über deren Auswertung sie sich weitere wesentliche Erkenntnisse erhoffen. Die Ermittlungen dauern an.
/ya
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